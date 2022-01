Attentats à Bruxelles : le drapeau belge déployé à Caudebec-lès-Elbeuf

Pour rendre hommage aux dizaines de victimes des attentats qui ont frappé l'aéroport et le métro à Bruxelles (le bilan provisoire fait état de plus de 30 morts et près de 200 blessés), la ville de Caudebec-lès-Elbef a décidé comme plusieurs autres villes de la région, de déployer le drapeau belge sur la façade de l'Hôtel de Ville.

A Paris, la maire Anne Hidalgo a appelé à un rassemblement silencieux à 19h sur le parvis de la municipalité.