Beyrouth (AFP). Belgique: le groupe État islamique responsable des attentats

"Des combattants de l?État islamique ont mené une série d'attentats à l'aide de ceintures et d'engins explosifs mardi, prenant pour cible un aéroport et une station de métro dans le centre de la capitale belge Bruxelles, un pays participant à la coalition internationale contre l?État islamique", a affirmé l'agence de presse Aamaq. "Les combattants de l'Etat islamique ont ouvert le feu à l'intérieur de l'aéroport de Zaventem, avant que plusieurs d'entre eux ne déclenchent leurs ceintures explosives tandis qu'un (...) martyr faisait détoner sa ceinture explosive dans la station métro de Maelbeek", ajoute Aamaq qui a publié l'information en arabe et en anglais. L'EI n'a pas encore revendiqué officiellement ces attentats, qui ont fait au moins 34 morts et plus de 200 blessés.

