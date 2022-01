Amman (AFP). Bruxelles: le président du Conseil européen condamne les attaques terroristes

"Ces attaques marquent un nouveau niveau de bassesse par les terroristes au service de la haine et de la violence", a déploré M. Tusk dans une communiqué. Un des attentats a visé la station de métro de Maelbeek, à quelques centaines de mètres des bâtiments des institutions européennes à Bruxelles. La chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini a déploré un "jour très triste pour l'Europe" après les attaques de Bruxelles qui ont fait au moins 21 morts, lors d'une conférence de presse mardi à Amman. Le président du Conseil européen condamne "les attaques terroristes" à Bruxelles C'est "un jour très triste pour l'Europe, au moment où l'Europe et sa capitale souffrent de la même douleur que cette région (du Moyen-Orient) a connue et connaît chaque jour", a déclaré Mme Mogherini, émue aux larmes, aux côtés du ministre jordanien des Affaires étrangères Nasser Judeh.

