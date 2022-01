Tribunal de Cherbourg : deux femmes en prison pour trafic de drogue

La police a pu interpeller l'une des prévenues vendredi 18 mars, à Cherbourg, grâce à un renseignement anonyme et des écoutes téléphoniques. Sur elle, les enquêteurs trouvent 150 grammes d'héroïne, dans son pantalon. Auditionnée, elle reconnaîtra avoir reçu au total 500 grammes de drogue à crédit, c'est à dire à 20 euros le gramme, qu'elle revend entre 30 et 40 euros.

Chez cette femme de 31 ans, la police découvre une autre femme de 61 ans. Elle reconnaitra consommer du cannabis et, plus occasionnellement, de la cocaïne. Lors d'une perquisition chez elle, les autorités retrouvent 10 grammes de cocaïne, de la résine de cannabis, et 300 euros en liquide.

"Très clairement, elles font du trafic. La "matrone" a commencé sa carrière très tôt et elle n'a jamais arrêté de trafiquer, la plus jeune, elle, irrigue le marché cherbourgeois" a déclaré le Parquet à l'audience du 21 mars.

La sexagénaire, qui a déjà cinq mentions à son casier judiciaire, sera finalement condamnée à deux ans de prison dont un ferme, avec mise à l'épreuve pendant deux ans. La trentenaire écope de la même peine, avec un travail d'intérêt général de 210 à effectuer en 18 mois.

Avec Fabrice Cuidet