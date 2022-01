Basket : le Caen BC dans le 5 majeur de Nationale 1

En s'imposant avec brio contre Tarbes-Lourdes (98-72), les Caennais se sont permis de chambouler la hiérarchie du haut de tableau. Tarbes-Lourdes chute de la deuxième à la quatrième place et le CBC s'invite dans le Top 5. "Nous enregistrons une 16e victoire, de bon augure dans la course aux playoffs," confie Hervé Coudray, le coach caennais.

Blois semble être bien assis sur son fauteuil de leader, mais ça se bouscule derrière et il n'y a que deux points d'écart entre le sixième et le deuxième. Pour rester à cette belle cinquième place, ou monter encore un peu plus haut, les Caennais vont devoir négocier avec prudence une semaine délicate. La 28e journée, ce samedi 26 mars, propose un déplacement sur le parquet de Rueil, un prétendant direct dans la course aux playoffs (6e). "Encore un gros match en perspective pour pouvoir revenir sur les équipes de tête", conclut le coach. Mardi 29, le CBC recevra Challans au Palais des sports de Caen (20h).