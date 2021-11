Google Earth lance une chasse au trésor! Prix: 50 000 euros!

Une chasse sera ouverte durant sept mois, la clôture étant fixée au 31 mars 2012. Le jeu va consister à résoudre un ensemble de quatorze énigmes dont les solutions forment un puzzle qui devra mener l'internaute à la position géographique précise où se trouve le trésor ! Ces énigmes pourront prendre la forme d'un visuel ou d'un texte à analyser. Chaque réponse sera visible via Google Earth, qu'il s'agisse de monuments, de formes ou de tracés visibles via des images satellites sur les cinq continents.

Vous vous souvenez de WRC ? Un jeu de rallye sorti l'année dernière sous licence officielle de la FIA et qui avait comme qui dirait déçu les espoirs que certains avaient peut-être placés en lui. Eh bien Warner annonce sa suite, programmée pour le mois d'octobre prochain. Toujours sous licence, le jeu promet un contenu bien plus riche que son prédécesseur avec 90 étapes, 15 environnements différents, 25 conditions de terrain et de météo et 9 catégories de véhicules différentes s'étendant des caisses des années 60 à nos jours.

Au lieu de se terminer par .com, .org ou .net, les adresses internet des entreprises pourront désormais se terminer par... leur propre nom. L'Icann, l'organisation en charge de l'encadrement des noms de domaine, a autorisé lundi à Singapour cette évolution majeure dans le monde de l'Internet.

Le conseil d’administration de l'Icann a approuvé, avec 13 voix pour, une contre et deux abstentions, le lancement des noms de domaine utilisant pour suffixe les noms d'entreprises. «Il s'agit du plus grand changement concernant les noms de domaine depuis la création de .com il y a 26 ans.