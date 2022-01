CAEN-TROYES (2-1) : Malherbe assure l'essentiel

Face au dernier de Ligue 1, les Caennais prenaient leur temps pour bien cerner les capacités de leur adversaire du soir, victime une semaine plus tôt du Paris Saint-Germain (0-9). Les premières intentions normandes étaient bonnes mais il fallait attendre la 12e minute et une accélération côté gauche d'Hervé Bazile pour voir une première frappe normande. Il était imité de fort belle manière quelques instants plus tard par Ronny Rodelin, mais son tir passait juste au dessus de la barre adverse (19e). Nullement mis en danger, Caen semblait gérer son match... jusqu'à ce que Thiago n'ouvre le score pour les Aubois sur corner (1-0, 22'). Imprécis dans le jeu, Caen l'était plus sur phase arrêtée. Et les Malherbistes égalisaient sur corner grâce à une bonne tête d'Alaeddine Yahia (35e).

Au retour des vestiaires, le match repartait sur les mêmes bases. Beaucoup de tirs caennais n'attrappaient pas le cadres (6 tirs cadrés sur 24 dans cette partie). A l'aise au milieu de terrain depuis la pause, Jordan Leborgne adressait une merveille de passe dans la surface de réparation pour Ronny Rodelin qui de la tête trompait Matthieu Dreyer (2-1, 54e). Derrière, les Bleu et Rouge géraient parfaitement leur avance.

Cette victoire permet aux Caennais de retrouver provisoirement la sixième place du classement avant la fin de la 31e journée de Ligue 1, demain.