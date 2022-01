Paris (AFP). Arrestation d'Abdeslam: Hollande préside un conseil de défense

"L'objectif, à la suite de l'arrestation d'Abdeslam et de plusieurs de ses complices est de faire le point sur les opérations menées et sur la lutte contre les filières terroristes en France et en Europe", a-t-on indiqué dans l'entourage du chef de l'Etat. Participent notamment à cette réunion le Premier ministre Manuel Valls, les ministres Bernard Cazeneuve (Intérieur), Jean-Yves Le Drian (Défense), Jean-Jacques Urvoas (Justice), Jean-Marc Ayrault (Affaires étrangères), ainsi que le chef d'état-major des Armées, Pierre de Villiers et les dirigeants des principaux services de sécurité français. L'arrestation de Salah Abdeslam est "un coup important porté à l'organisation terroriste Daech en Europe", a estimé samedi le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. "Les opérations de la semaine écoulée ont permis de mettre hors d'état de nuire plusieurs individus qui ont fait la preuve de leur extrême dangerosité et de leur totale détermination", a-t-il dit au sortir du conseil de défense à l'Elysée, en ajoutant: "Salah Abdeslam devra répondre de ses actes devant la justice française".

