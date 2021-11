Les animateurs de France Télévisions doivent faire un choix.

A la demande du président de France Télévisions, les animateurs du groupe ont dû choisir. Le PDG Rémy Pflimlin aimerait éviter qu'un animateur n'apparaisse sur plusieurs antennes. Elise Lucet a dejà annoncé son départ de France 3. La présentatrice du magazine Pièces à conviction a choisi de conserver la présentation du 13h de France 2. Laurent Ruquier, a également choisi France 2 et va donc arreter son rendez-vous mensuel sur France 4. Que se passera-t-il pour Yves Calvi, présent quotidiennement sur France 5 avec C dans l'air et qui apparaît régulièrement sur France 2 dans le programme politique Mots croisés ? Quel choix fera Nagui ? Taratata sur France 4, ou les jeux sur France 2 ? Réponse prochainement sur nos écrans.

Hier encore, nous évoquions le duo Zemmour-Naulleau de l'emission de France 2 « On n'est pas couché ». C'est finalement Audrey Pulvar et Natacha Polony qui remplaceront les 2 chroniqueurs débarqués par Laurent Ruquier. Mais le duo de polémistes controversé que forment Eric Zemmour et Eric Naulleau devrait se retrouver à la rentrée sur Paris Première selon Lepoint.fr.

Malgrè les petits scores de l'emission X Factor actuellement diffusée sur M6, la chaine garde la foi dans ce genre d'émissions qui cartonnent partout dans le monde. Aux Etats-Unis, American Idol demeure le programme le plus regardé et connaîtra la saison prochaine la concurrence de X Factor. M6 pourrait donner une nouvelle chance à l'emission « A la recherche de la nouvelle star » si l'on en croit Nicolas de Tavernost, le président de la chaine.

La sélection télé de l'expresso pour ce soir, c'est l'excellent film The Game de David Fincher avec Sean Penn et Michael Douglas, c'est sur W9 à 20h40.