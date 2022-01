Trafic de drogue : neuf interpellés à Canteleu

Le 9 février dernier, la police est informée qu'un trafic de drogue est actif rue de Versailles à Canteleu. Plusieurs services de police se mobilisent : le groupe d'appui judiciaire, qui coordonne l'action, la brigade canine, le groupe de sécurité et de proximité et la BAC. Une surveillance est mise en place aux abords de la rue concernée. Les policiers observeront entre cinq et six fois la scène du trafic en un peu plus d'un mois.

Neuf interpellés

A chaque fois, le même scénario se répète. Les clients arrivent en voiture, se stationnent sur le parking en face de l'immeuble. Le vendeur principal se portent à leur hauteur, demande ce qu'ils veulent, descend dans une cave pour aller chercher les stupéfiants. La transaction se fait de main à main. Une vingtaine est recensée en trois heures. Les policiers constatent également la présence de quatre suspects qui surveillent les alentours et se postent à l'angle des immeubles.

L'intervention est prévue le 15 mars à 18h. Cinq hommes sont interpellés, dont le vendeur principal. Un acheteur et trois autres personnes n'ayant rien à faire dans les immeubles perquisitionnés le sont également. Les neuf sont placés en garde à vue.

De la cocaïne et de l'héroïne à son domicile

Sur le vendeur principal, âgé de 18 ans et domicilié à Canteleu, sont retrouvés 90€ et 90g de cannabis. Dans la cave où il redescendait régulièrement sont découverts 290€ et 10g de cannabis.

Deux autres personnes, ceux qui surveillaient le trafic, sont interpellés. Au domicile du premier, âgé de 27 ans, sont retrouvés 206g de cocaïne pure, 158g de cocaïne conditionnée, 242g d'héroïne et 1328g de produits de coupe, soit près de 2kg de produits. Au domicile du second, également âgé de 27 ans et habitant lui aussi à Canteleu, les policiers mettent la main sur 3980€.

Les trois sont déférés devant la justice ce vendredi 18 mars. Les autres ont été remis en liberté en attendant que l'enquête se poursuive.

Un dernier homme, interpellé grâce à la vidéosurveillance permettant d'observer le hall de l'immeuble, a été interpellé. C'est à lui qu'appartenait la cave où été entreposés les stupéfiants.