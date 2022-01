Elle continue l'aventure et se qualifie pour l'épreuve ultime. Son coach est Garou.



Voici sa réaction juste après sa prestation. Revenir sur le plateau de The Voice l'a rendue encore plus à l'aise et le fait de continuer l'aventure est pour elle un grand bonheur. D'autant que cette Battle n'aura pas eu de perdante: Jessana a été repêchée par Zazie.