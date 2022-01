Les chinois s'arrachent à prix d'or cet appareil photo qui les rend plus beau

Plus besoin d’utiliser des tonnes de filtres ou de faire des retouches avec des centaines d'applications pour smartphone, l’appareil est pré-programmé pour effectuer automatiquement toutes les corrections nécessaires.



En chine, « Beaux » veut dire une peau plus blanche, sans défauts, des yeux plus grands, et un visage plus fin, alors l'appreil est développé pour faire tout ça sans que son utilisateur ait besoin de faire quoi que ce soit. Mais cet appareil a un cout... : 1.000$ ! Une somme qui représente en moyenne 12 mois de salaire pour un ouvrier chinois... et ce n'est pas ça qui va les freiner ! Les appareils se vendent comme des petits pains !





Et pourtant, l’appareil en question n’a rien de vraiment original. Il ressemble à s'y méprendre à un smartphone, mais ne permet pas de téléphonner avec, et ne fait rien d'autre que les fonctions basiques que l'on trouve déjà dans la plupart des logiciels de retouches photo. Spécialement conçu pour réaliser des selfies, il est en plus très difficile de l'utiliser autrement que pour se prendre en portrait.



Casio n'hésite donc pas à tricher pour rendre les gens plus ''beaux'', aura trouvé un écho auprès de la jeunesse chinoise, prête à payer un an de salaire pour être en mesure de publier le selfie parfait sur les réseaux sociaux !



A sa sortie en 2011, l'appareil photo ne coûtait que 249 dollars. Aujourd'hui il a passé la barre des 1000 dollars. L'offre s'est même raréfiée ces derniers jours, alors que la demande n'a eu de cesse d'augmenter. Il n'est donc pas impossible que son prix augmente encore progressivement.





Photo comparative