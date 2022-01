Caen : 972 euros de jeux vidéos dérobés dans une friteuse

Les faits se sont déroulés le 9 janvier dans un hypermarché au nord de Caen. Aux alentours de 15h30, quatre jeunes hommes y pénètrent et se dirigent vers le rayon électroménager. Tandis que l'un d'eux demeure dans ce secteur, les trois autres prennent un carton contenant une friteuse et rejoignent le rayon des jeux vidéos. A eux trois, multipliant les gestes, ils introduisent pas moins de vingt-huit jeux dans le carton et dans la friteuse ! A la suite de quoi ils vont le remettre à sa place et quittent les lieux. C'est alors que le quatrième larron décide d'acheter la friteuse et se présente à la caisse afin de régler son achat de 26,50 euros. La caissière, faisant son travail, ouvre le carton qui contient, hormis la friteuse, vingt-huit jeux vidéos d'une valeur totale de 972,80 euros. « Je suis innocent, je ne pouvais pas savoir ! Moi, je viens juste acheter une friteuse ! C'est une erreur judiciaire grave ! »

La vidéo, ayant enregistré l'organisation des faits, démontrera le contraire. L'individu écope de cinq mois de prison avec sursis. Les jeux vidéos sont confisqués ainsi que... la friteuse !