Un agent immobilier et sa collaboratrice jugés pour pratique commerciale trompeuse et tentative d'escroquerie

Les faits se sont déroulés de mars 2011 à mai 2012.

Un agent immobilier crée sa société « Immo conseil » en 2007 à Cabourg. Sa collaboratrice gère pour sa part une autre agence à Moult, au sud de Caen. Ils comparaissaient tous deux le mardi 15 mars devant le tribunal de grande instance de Caen pour pratiques commerciales trompeuses et tentatives d'escroquerie, sur les plaintes de six ex-employés. Ceux-ci se disent témoins de graves anomalies dans les méthodes de travail. L'agent immobilier faisait signer des compromis de vente à des prix inférieurs à la valeur des biens (jusqu'à 40 %) afin de réaliser de très intéressantes plus-value.

Fausses visites

Il n’hésitait pas à réaliser de « fausses visites » ou à faire visiter des maisons (appartenant le plus souvent à des gens en difficultés donc pressés de vendre) par des amis qui se faisaient passer pour des clients. A la suite de quoi, la maison ayant soi-disant besoin de travaux ou étant décrétée trop chère, le prix en était baissé.

Le prévenu se serait même porté plusieurs fois acquéreur. Faux, s'insurge-t-il, c'est strictement interdit ! De plus je n'ai jamais demandé à mes commerciaux de faire de fausses visites ! Et le président du tribunal de souligner Votre intérêt est de montrer que beaucoup de gens viennent visiter, la réputation de votre agence en dépend.

Tout cela n'est que médisance

Tout cela n'est que médisance, mes ex-employés m'en veulent, ils ont quitté l'agence et se sont installés à leur compte à coté de chez nous, pour travailler il fallait bien qu'ils me nuisent ! explique l'accusé. Ce que démentent ceux-ci, dénonçant une pression dans le travail et une ambiance exécrable.

Le procureur a requis 12 mois de prison avec sursis, 1200 euros de dommages et intérêts à chacun des six employés ainsi qu'une interdiction d'exercer dans une entreprise commerciale. L'affaire a été mise en délibéré au 17 mai prochain.