Au sud de Caen, le chauffard alcoolisé est condamné à 9 mois de prison ferme

Deux infractions lui sont reprochées : l'une en date du 17 mars 2015, l'autre en date du 14 mars 2016. En 2015, vers 23h, avenue Guynemer, au sud de Caen, un véhicule roulant à grande vitesse percute la façade d'une maison. La propriétaire voit un homme assis au volant, manifestement alcoolisé, blessé au visage qui veut prendre la fuite. En 2016, dans le même quartier, une voiture, également en excès de vitesse emboutit deux véhicules en stationnement. Un homme quitte la voiture en titubant. Dans les deux cas, l'individu (1,02 g et 1,21 g d'alcool par litre de sang) nie s’être trouvé au volant.

« J'étais juste passager, c'est un copain qui conduisait et il s'est enfui après l'accident, alors j'ai pris sa place... » « Mais cette voiture appartient bien à votre femme ? » demande le président. « Oui, mais je ne la conduis pas, sur la tête de mes gamins et de ma mère ! » Le casier judiciaire comporte six mentions : conduite alcoolisée, sans permis, délits de fuite. « Je ne suis pas alcoolique, la preuve, je ne bois pas le mois de Ramadan »

Finissant par avouer qu'il était bien au volant et reconnaître qu'il a bien un problème d'alcool, il écope de quinze mois de prison dont neuf ferme et d'une mise à l’épreuve de deux ans. Interdiction lui est faite de conduire et de fréquenter un débit de boisson. Obligation lui est faite de se soigner. Il devra acquitter 400 € d'amende. Mis en mandat de dépôt, il a été incarcéré sur le champ.