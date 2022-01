Des chambres d'accueil pour soulager les aidants à Elbeuf

Pour soulager ces personnes qui se donnent à temps plein, l'équipe du Centre hospitalier intercommunal (CHI) d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil a décidé de proposer neuf places d'accueil temporaire au sein de ses établissements médicalisés pour personnes âgées. "L'idée est simple : offrir aux aidants qui en ont besoin, la possibilité de laisser provisoirement la personne dont ils s'occupent, précise Gérard Snyers, directeur des établissements de personnes âgées du CHI, et ce, afin qu'ils puissent "souffler" un peu, partir en vacances, faire des travaux chez eux ou même tout simplement se faire hospitaliser."

Se sentir comme chez soi

Salle de bain et cuisine équipée, meubles chaleureux installés par le CHI, dans les différentes chambres d'accueil, tout est fait pour que la personne garde un maximum d'indépendance. Une équipe médicale et paramédicale assure en permanence la prise en charge des résidents, et des activités leur sont proposées. Le tarif est le même que pour les résidents permanents, mais la durée ne peut pas excéder 90 jours par an.