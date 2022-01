Cherbourg-en-Cotentin, un modèle de commune nouvelle

La France compte aujourd'hui envion 35.000 communes. Un millier de moins qu'avant le 1er janvier : 317 "communes nouvelles" ont en effet été créées, et la Normandie est championne en la matière. Un quart des fusions entérinées en 2015 ont été réalisées dans la région, et notamment la plus grande commune nouvelle de France : Cherbourg-en-Cotentin, un ensemble de 80.000 habitants.

Deux mois après sa création, son maire, Benoît Arrivé, est ce mercredi 16 mars à Paris, pour une rencontre organisée par l'Association des Maires de France (AMF) sur ces communes nouvelles. Car selon lui, Cherbourg en inspire d'autres : "on nous appelle de partout en France pour savoir comment nous sommes arrivés à cette réalité, sans cabinet privé, et sans rupture administrative pour l'usager ou les agents. La première paie a été versée le 27 janvier, comme prévu."

Déjà, des aspects concrets de la commune nouvelle sont en place. "Cela commence par le pôle de développement social et de promotion de la santé. Un CCAS unique a été créé, mais des antennes locales sont maintenues dans les communes déléguées. Et les aides d'urgences restent aux communes historiques." Autre changement, les tarifs des piscines ou des musées. "Tous les habitants de Cherbourg-en-Cotentin payent désormais la même chose, et bénéficient aussi de la gratuité des bibliothèques". Des harmonisations restent à faire, notamment pour les 2400 agents municipaux.

"N'oubliez pas Cherbourg-en-Cotentin"



Le premier budget de Cherbourg-en-Cotentin sera présenté fin mars. "47 millions d'investissements sur un budget total de 140 millions d'euros. En 2016, les taux de fiscalité seront maintenus, ils baisseront à partir de 2017 pour atteindre les taux les plus bas, ceux de Querqueville. Une baisse rendue possible par Cherbourg-en-Cotentin".

Cherbourg-en-Cotentin devient la 4e ville de Normandie, et reste la première ville de la Manche. Une réalité que Benoît Arrivé tient à rappeler à Hervé Morin, le président UDI de la région. "Nous devons participer aux tables rondes avec Caen, Rouen et Le Havre, au-delà des différences politiques, n'en déplaise à certains." Une réunion avait lieu la semaine dernière, sans Cherbourg. "Un oubli malencontreux" suppose Benoît Arrivé...