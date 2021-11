Les courants de la Liberté

De la course à pied tout au long de ce week-end à Caen dans le cadre des courants de la Liberté : Course jeune, course de roller, le 10Km, le semi-marathon et l'épreuve reine demain dés 9h depuis Courseulles sur mer pour une arrivée au Mémorial. Ne manquez pas le grand rendez-vous des femmes avec la célèbre Rochambelle ou plus d'une dizaine de milliers de sportives sont attendues.

Plus d'informations : www.lescourantsdelaliberte.com

Yves Martin, Président des Courants de la Liberté, était avec nous ce matin pour en parler dans le "ça se passe près de chez vous" de 10h25.