A Caen, des lycéens se mobilisent pour que Sarah rayonne

Au fil des rencontres, des idées naissent. "Une de nos enseignantes avait suivi le Prix des reporters de guerre à Bayeux et on s'est dit qu'on pouvait aider certaines personnes nous aussi, tout en s'inscrivant dans le cadre d'un projet pédagogique", explique Agnès Lequertier du lycée professionnel Sainte-Ursule à Caen.

Centre éducatif non reconnu par l'Etat

Dans leur établissement, mardi 8 mars, les élèves de la classe première vente ont accueilli Yves Leroux, responsable de l'association Sarah Rayonne, qu'ils ont décidé de soutenir. "Sarah est une jeune fille de 8 ans, polyhandicapée, explique Timothée Badawy, lycéen. Elle est scolarisée dans un centre spécialisé à Bayeux, mais comme il n'est pas reconnu par l'Etat, les frais sont à la charge de la famille et sont très élevés". 12 463 € pour l'année en cours.

Pour soutenir la famille de Sarah, les lycéens ont prévu d'organiser une tombola, un tournoi de futsal, et une vente de madeleines sur le marché du vendredi matin à Caen et auprès de leurs proches. Autant d'opérations qui se révèlent être des mises en pratique de cours théoriques. "Je ne peux que me réjouir de cette élan de solidarité, indique Yves Leroux. Depuis que Sarah a intégré cette école en octobre 2012, elle n'a jamais été autant épanouie."

