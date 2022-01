Moscou (AFP). Syrie: les avions de combat russes commencent à quitter le pays

Ce nouveau coup de théâtre orchestré par le chef de l'Etat russe, maître depuis des mois du tempo dans la crise syrienne, intervient alors que le conflit entre dans sa sixième année. Première conséquence sur le terrain: le front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, a pris note de la "défaite" russe et indiqué passer à l'offensive dans les 48 heures. A Genève, l'annonce du Kremlin a été saluée mardi par l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, qui a parlé de "développement significatif" et espéré un "impact positif sur l'état d'avancement des négociations". Le repli tactique de l'armée russe intervient alors que le problème de l'avenir du président Bachar al-Assad demeure entier, Damas restant sourd aux exigences des opposants syriens. Conformément à l'ordre donné lundi soir par Vladimir Poutine, le corps expéditionnaire russe a commencé à charger équipements et matériel militaire dans des gros porteurs qui vont ensuite voler vers la Russie. La télévision russe a montré des techniciens manipulant de nuit des caisses dans des avions de transport Iliouchine 76. Le ministère russe de la Défense a ensuite annoncé le départ de la base aérienne de Hmeimim, dans le nord-ouest de la Syrie, d'un premier groupe de bombardiers modernes Su-34 et d'avions de transport Tupolev-154 transportant des techniciens et du matériel militaire. Le chef de l'Etat russe, qui a toujours la main sur l'échiquier syrien depuis l'irruption des avions russes dans le ciel syrien le 30 septembre, avait annoncé son coup de poker après avoir appelé le président Bachar al-Assad. "La tâche qui avait été demandée à notre ministère de la Défense et aux forces armées a été globalement accomplie et j'ordonne donc au ministère de la Défense d'entamer à partir de demain (mardi), le retrait de la majeure partie de nos contingents", a dit à la télévision M. Poutine. "Néanmoins, pour permettre la surveillance de la trêve dans les combats (entrée en vigueur le 27 février), la partie russe conserve sur le territoire syrien un site de maintenance de vols", selon un communiqué du Kremlin. L'armée russe va également maintenir ses systèmes de défense antiaérienne "les plus modernes", a priori les S-400. La presse russe estimait mardi que l'annonce surprise de Vladimir permet à Moscou de présenter son intervention comme une victoire politique en évitant l'enlisement et favorisant le processus de paix. - En accord avec Damas - Selon la Maison Blanche lundi soir, M. Poutine a évoqué par téléphone avec son homologue américain Barack Obama "le retrait partiel" des forces russes de Syrie. Josh Earnest, le porte-parole de M. Obama, avait auparavant souligné qu'il était "difficile" de mesurer l'impact de cette annonce sur les négociations en cours. La force de frappe russe a permis à l'armée syrienne d'engranger des victoires alors qu'elle se trouvait en mauvaise posture l'été dernier. Les Occidentaux ont toutefois accusé la Russie de privilégier, notamment pendant les premiers mois, les frappes sur les rebelles plutôt que sur l'organisation jihadiste Etat islamique. A New York, l'ambassadeur russe à l'ONU Vitali Tchourkine a indiqué lundi que la diplomatie russe avait reçu l'ordre "d'intensifier (ses) efforts pour aboutir à un règlement politique en Syrie". A Genève, l'opposition syrienne a accueilli l'annonce avec prudence, déclarant attendre d'en vérifier les effets sur le terrain et redouter une "ruse" du Kremlin. - Le sort d'Assad - L'annonce du retrait russe est intervenue quelques heures après le début à Genève d'un nouveau cycle de négociations entre des représentants du régime syrien et de la très hétéroclite opposition. Au lendemain des premiers entretiens entre Staffan de Mistura et le négociateur en chef du régime de Damas, Bachar al-Jaafari, l'émissaire de l'ONU doit désormais rencontrer l'opposition syrienne à 16h00 GMT. M. de Mistura a rappelé lundi que "la mère de toutes les questions" était de trouver un accord sur une transition politique. Mais alors que pour Damas, le sort du président syrien n'est pas à discuter, l'opposition syrienne veut la mise en place dans les six mois qui viennent d'un "organe de transition" doté de tous les pouvoirs. Le chef de la diplomatie allemande, Frank-Walter Steinmeier, a de son côté estimé que "si les annonces d'un retrait des troupes russes se concrétisent, cela augmente la pression sur le régime du président Assad pour négocier enfin de façon sérieuse à Genève une transition politique".

