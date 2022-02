Natation : la Caennaise Adèle Blanchetière rêve d'Europe

Ses parents l'ont inscrite aux bébés nageurs à l'âge de six mois. Depuis, Adèle Blanchetière n'est plus jamais sortie de l'eau. Jamais sortie de l'Entente nautique caennaise. Aujourd'hui, Adèle a presque 17 ans et elle est en terminale où elle prépare un bac scientifique. La Caennaise, qui pense s'inscrire en licence de mathématiques, est aussi à l'aise à l'école que dans l'eau. Elle joue désormais dans la cour des grands et fait partie des espoirs de la natation tricolore

Record battu!

Elle vient de battre le record de Normandie sur 200 m brasse lors d'un meeting marseillais. "Je me sentais bien dans l'eau et j'avais vraiment de bonnes sensations, confie la jeune nageuse. Je savais que j'allais faire un bon temps mais j'étais surprise de voir que j'avais battu le record de Normandie." Avec ce chrono de 2'35", la pensionnaire de l'ENC commence à lorgner sur le championnat d'Europe. "J'aimerais bien me qualifier pour le 200 m brasse, c'est la distance sur laquelle je me sens le mieux." Adèle Blanchetière sera attendue à Montpellier au championnat de France. Avec 15 heures d'entraînement par semaine, elle met les bouchées doubles pour passer sous la barre des 2'34" et espérer un billet européen. "Il faut faire moins de 2'37" en qualifications puis 2'33". Je n'ai jamais nagé aussi vite mais sur une finale tout est possible."