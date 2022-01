9ème édition pour "Faut qu'ça chauffe" à Coutances samedi

C'est une soirée particulière: vous aurez droit à des concerts dans 4 lieux différents, avec 4 ambiances. Venez jouer au bowling, faire de la patinoire et même du tennis de table dans le noir! En plus de toutes ces animations ludiques, venez écouter Jackie Phantom et sa death pop, CCC et son afro-punk et aussi The Orvalians, qui font du post-rock psychédélique.

Venez vous amuser et écouter de la bonne musique smaeid dès 18h sous les pylônes à Coutances (complexe Yéti). Les préventes sont accessibles chez Place Média à Coutances, Planet R à Saint Lô et au bureau de Chauffer dans la noirceur à Montmartin sur mer au tarif de 5€. Les places achetées le jour J sur place seront vendues à 7€.

Retrouvez les infos sur www.chaufferdanslanoirceur.org

Ecoutez Isiah Morice, programmateur du festival, nous présenter cette soirée: