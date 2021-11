Un peu de philosophie avec Martin Steffens

Résumé



”Il est un fait universel : tous, nous avons reçu la vie sans l´avoir demandée. Notre propre vie ne nous est pas propre: elle s´est d´abord faite en nous, sans nous. Puis vient le jour où, l´homme ayant appris à se posséder mieux, lui revient le pouvoir de refuser cette vie passivement reçue. N´est-ce pas là la liberté proprement humaine: dire non à ce qui s´impose sans se proposer ?

Mais il est une autre liberté, plus généreuse, plus pleine de risques : consentir à la vie. Non pas d´un oui du bout des lèvres : la question du consentement à l´existence est, selon le mot de Nietzsche, ””la question primordiale””. D´une telle question dépend notre façon d´accueillir le passé comme d´engager l´avenir. Elle exige donc, en guise de réponse, que nous offrions à l´existence un oui à la mesure de nos vies : ample comme nos peines, plein comme nos joies. Alors le présent sera ce qu´il a toujours été : un présent, c´est-à-dire un don qui n´attendait que d´être pleinement reçu. Martin Steffens (né en 1977) est professeur agrégé de philosophie. Il est l´auteur d´études sur Descartes, Simone Weil (Gallimard 2006 et 2007) et Nietzsche (Ellipses 2008). Son appétit spirituel et philosophique le porte tout autant à penser le quotidien (Une journée philosophique Ellipses 2010) qu´à mettre ses pas dans ceux d´une grande mystique (Prier 15 jours avec Simone Weil Nouvelle Cité 2009). Père de deux enfants, il enseigne la philosophie à Metz, au lycée, en classes préparatoires ainsi qu´aux résidants d´un foyer d´accueil pour handicapés physiques.”

