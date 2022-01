Il détenait un kilo de cannabis : prison ferme pour un Cherbourgeois

Jeudi 10 mars, alors que les forces de l'ordre effectuent un contrôle routier à Saint-Joseph, un chien renifleur "marque" dans une voiture. A bord, trois hommes. Sur l'un d'entre eux, neuf plaquettes de résine de cannabis sont découvertes, c'est à dire près d'un kilo de drogue, pour un montant estimé de 3000 euros.

Ce Cherbourgeois de 23 ans, est défavorablement connu de la justice, avec déjà 13 mentions à son casier judiciaire et plus de trois ans passés derrière les barreaux. Sans emploi, sans domicile fixe, il est dépendant à la cocaïne et en consomme environ 1 gramme chaque jour.

Evasion manquée

L'homme est placé en garde à vue. L'interrogatoire durera 96h mais il ne dira rien sur ses fournisseurs. A sa sortie, alors qu'il est transporté dans un fourgon de police, il tente de se faire la belle... peine perdue, il est stoppé par la "sécurité enfant" du véhicule. Cette évasion avortée lui vaudra deux mois de prison supplémentaires, lors de son procès.

Entendu ce lundi 14 mars en comparution immédiate, ce récidiviste a écopé de 12 mois de prison dont 8 ferme, auxquels s'ajoutent les 2 mois pour tentative d'évasion.