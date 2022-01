Axel Adou, dernier talent à rejoindre The Voice saison 5

Si la musique n’est d’abord qu’un passe-temps pour le jeune homme, elle fait aujourd’hui partie intégrante de sa vie. Âgé de 17 ans, il est en terminale et continue de jouer avec son

groupe pour les fêtes de la musique de sa commune, dans des tremplins et dans des bars.



Aujourd’hui, Axel n’est jamais monté seul sur scène et se considère plus comme un musicien que comme un chanteur.



Participer à The Voice est donc un véritable défi pour le jeune homme qui espère apprendre au contact des coachs.