Les faits divers du week-end en Seine-Maritime

Trois morts à Sotteville : l'incendie est d'origine accidentelle

L'incendie qui a coûté la vie à une mère et ses deux enfants samedi 12 mars à Sotteville-lès-Rouen est d'origine accidentelle et vient d'un court-circuit sur une multiprise. Le feu s'est ensuite propagé.

Un SDF retrouvé mort à Dieppe

Dimanche 13 mars, un sans-abri a été découvert mort rue Duquesne, à Dieppe, sous les arcades. La police et le SAMU se sont mobilisés, en vain. L'homme, âgé de 46 ans, est décédé d'un arrêt cardiaque. La Brigade de Sûreté Urbaine de Dieppe mène une enquête décès.

Les adolescents aspergent les voitures de poudre d'extincteur à Darnétal

Une requérante prévient la police ce dimanche 13 mars à 13h50 : elle vient de s'apercevoir que les extincteurs situés dans le parkling de sa résidence, rue Thiers à Darnétal, ont été arrachés. De la poudre d'extincteur a ensuite été répandue sur une trentaine de véhicules. Les policiers se rendent sur place et découvrent plusieurs jeunes hommes sur le toit du parking en train d'asperger les véhicules de poudre. À la vue des policiers, ils prennent la fuite et se séparent en deux groupes. Deux sont finalement rattrapés rue Sadi Carnot : l'un a 13 ans, l'autre 15. Les deux ont été interpellés, ramenés à l'hôtel de police et entendus pour vols et dégradations volontaires en réunion.

Ivres et sous stupéfiants, ils dérobent du matériel sur un chantier à Rouen

Lundi 14 mars, à 2h35, un requérant prévient la police. Au 157 rue Beauvoisine à Rouen, sur le chantier de l'ancien collège Bellefonds, il aperçoit deux individus. Une camionnette blanche stationne à proximité. Les forces de l'ordre se dépêchent sur place. À leur arrivée, elles voient les deux suspects quitter rapidement les lieux et monter à bord de la camionnette.

Ils sont contrôlés. Le conducteur, âgé de 34 ans et domicilié à Rouen, a 1,16g d'alcool dans le sang et a consommé du cannabis. Son passager a 24 ans et habite également à Rouen. Les deux reconnaissent avoir dérobé du cuivre et du matériel sur le chantier. Ils ont été interpellés.