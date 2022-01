Hockey: les Dragons de Rouen reviennent de nouveau à égalité

Aucun match de play-offs ne ressemble à un autre. Après avoir réalisé un bon match 3 le veille mais sans avoir réussi à marquer, les Rouennais ont retrouvé le chemin des filets lors de ce quatrième match.

Comme la veille, les deux équipes démarrent fort la rencontre et la première grosse occasion est à mettre à l'actif des Normands qui partent à deux contre un en infériorité numérique mais Clément Fouquerel réalise un arrêt incroyable pour garder ce score de 0-0 et ce jusqu'a la fin d'un premier tiers temps largement à l'avantage des Jaunes et Noirs.

Le deuxième tiers commence de la même manière avec une forte domination des locaux qui vont être récompensés par un premier but de Marc-André Thinel qui contourne bien le gardien pour ouvrir la marque dans cette rencontre.

Il sera suivi par Yorick Treille en supériorité numérique qui conclut un bon travail des attaquants devant la cage. Les Gapençais n'avvient pas a sortir de leur camp et Jason Krog va alourdir le score en fin de tiers d'un joli lancer à la bleue (3-0).

Les joueurs de Fabrice Lhenry ne relâchent pas l'étau au troisième tiers et maintiennent la Rapaces à distance et vont inscrire un dernier but par le capitaine Patrick Coulombe d'un bon lancer qui fait mouche.

Le match 5 se disputera mardi 15 mars sur la glace de l'Alp Aréna de Gap.

Luciano Basile: " On loupe le match sur le premier tiers. On a les meilleures chances de marquer et si on ne marque pas contre Rouen, on le paye cash. Rouen reste le favori pour cette série et pour le titre. On ne peut pas les dominer, il faut qu'on soit opportuniste. On a trop de joueurs qui ont pêché ce soir. On va essayé de rebondir. On peut obtenir plus de nos joueurs."

Patrick Coulombe: " C'est une belle réaction par rapport au match d'hier. On a gardé les choses simples et devant nos supporters, ça nous a donné un petit boost d'energie. On a bien suivi le plan de match. On est resté concentré en marquant en premier, ça nous a donné de l'energie supplémentaire. Ce sera un nouveau match sur la route. Il faut se servir du match de ce soir pour le futur."

Loïc Lamperier: " On a plus lancé à la cage, mis plus de trafic devant le but, resserré defensivement et ça nous a rendu la tâche plus facile. L'attitude de tout le monde a été bonne. Tout le monde a bien travaillé. Une fois qu'on prend l'avantage c'est forcement plus facile. On va aller à Gap pour l'emporter et pour se donner la chance de finir vendredi chez nous. Ca sera compliqué mardi, on fera tout notre possible."

Fabrice Lhenry: " On recolle à 2-2 c'est bien. J'ai apprecié comment les joueurs ont attaqué le match. La deuxième période a été la meilleure de la saison. C'est vraiment un bon match ce soir. Ca fait du bien, ça donne beaucoup de confiance aux joueurs. Mais rien n'est fait."