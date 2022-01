Ouverture de la pêche : 13 000 amateurs et 6 000 kms de cours d'eau dans la Manche

13 000, c'est le nombre de pêcheurs dans la Manche, ils sont 10 000 dans le Calvados, 9 000 dans l' Orne, qui attendent impatiemment l'ouverture de la pêche, ce sera ce samedi matin, coup d'envoi à 08 h !

6 000 kms de cours d'eau



La Manche possède près de 6 000 kms de cours d'eau, et les conditions sont optimales, même après les abondantes pluies de ces derniers jours.

C'est dont l'idéal pour aller taquiner la truite et le saumon atlantique. La Manche est le premier département de France pour la pêche du saumon atlanique dans la Sée, la Sélune, la Sienne et la Serre.



Pour aller pêcher, la carte de pêche est obligatoire. Elle peut-être délivrée directement sur le site cartedepêche.fr