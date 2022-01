L'Avare à l'Écho du Robec à Darnétal

"C'est une de ses plus fines comédies, annonce-t-il, une satire de la bourgeoisie et de ses vices." Daniel n'est pas seulement le metteur en scène puisqu'il incarne également Arpagon, l'Avare lui-même. "Il vit un vrai dilemme entre son désir d'or et de chair. C'est un personnage à la fois touchant et insupportable et c'est cette dualité qui provoque l'effet comique : il est trompé par sa fille, ses serviteurs et son fils qui convoite la même femme que lui." Dans un décor métallique qui évoque un coffre-fort, Daniel Déprez a néanmoins pris le parti de choisir des costumes d'inspiration XVIIe pour cette farce indémodable.

Pratique. Les 12, 19, 26 à 20h30. Les 13, 20, 27, 28 mars à 16h30. Théâtre de l’Écho du Robec à Darnétal. Tarifs 12 à 18€. Tél. 02 35 88 61 73