Quels sont les mots français les plus utilisés à l'étranger ?

Nous connaîssons toutes et tous ces anglicismes : remake, marketing, pull-over etc... Et il y a les mots que les anglais et les américains nous envient au point de les réutiliser tels quels.

Exemple :

Déjà-vu - A prononcer "déjà-vous" pour faire un peu plus américain qui essaye.

Bon appétit - Car le monde entier se motive avant de manger.

Cul-de-sac - Prononcez "Cuuule-de-sac", jamais le premier mot n'avait semblé aussi classe.

Pot-pourri - Et nous à l'inverse on dit "medley".

Fiancé - Prononcez "fillancé" en insistant légèrement.

Femme-fatale, trompe-l’œil, encore entrepreneur – Comme disait Georges Bush "The trouble with the French is they have no word for entrepreneur", sauf que c'est français à la base....