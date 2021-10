2400 mots vont changer avec la réforme orthographique !

2 400 mots toilettés, les écoliers vont devoir tourner sept fois leur stylo avant de coucher certains mots sur leur feuille de dictée !

Objectif : simplifier la langue française...

Cela inclut la disparition de l'accent circonflexe sur certains mots incluant le u et le i. De m(ê)me, les mots "oignon" et "nénuphar" perdent respectivement leur “i” et leur “ph”. On pourra aussi supprimer le trait d'union des mots composés comme “extraterrestres”, “portemonnaie” ou encore “millepattes”.

La réforme ne plaît pas à tout le monde, certains profs ont posé des questions du genre : "Est-ce qu'on supprime les dates de l'histoire de France, sous prétexte que ce n'est pas facile à retenir ? Non. Il est plus simple plutôt que de soigner le malade de casser le thermomètre et là en l'occurence, on casse le thermomètre plutôt que de soigner les difficultés en orthographe que connaissent les élèves aujourd'hui."

Depuis l'annonce de la validation de la réforme hier, les fans de l'accent circonflexe ont également lancé sur Twitter le hashtag “je suis circonflexe”, perso je suis plutôt circonspect...