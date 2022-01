Le carnaval étudiant de Caen 2017 pourrait faire son retour un jeudi et en avril

De l'aveu de tous les organisateurs, la 19e édition du carnaval étudiant de Caen a été une réussite. "Aussi parce qu'il n'y a pas eu de débordements et que nous n'avons pas enregistré de dégradations, hormis quelques pelouses", indique le préfet du Calvados, Laurent Fiscus. Pas moins de 900 agents de police, gendarmerie, pompiers et autres ont été mobilisés sur l'événement pour assurer l'accueil des 22 000 carnavaliers.

"Il y aura bien une édition l'an prochain, assure Joël Bruneau, le maire de Caen qui rappelle que le carnaval n'est pas si récent que cela. Je me souviens notamment des anecdotes contées par Pierre Aguiton, ancien président du Conseil général de la Manche (1988-1998) et leader du carnaval dans les années d'après-guerre".

Déjà les responsables de l'association Carnaval étudiant de Caen Normandie se projettent sur l'an prochain. "Il nous faut regarder au plus vite le calendrier de l'an prochain pour repositionner le carnaval en avril et un jeudi, expose Aristide Olivier, maire adjoint à la vie étudiante. Si nous n'avons pas pu le faire cette année, c'est tout simplement parce que le Parc expo est pris par la foire de Pâques."

De son côté, Adrien Angelini, président de la toute fraîche association du carnaval étudiant de Caen, espère qu'ils seront plus nombreux à rejoindre le comité d'organisation ces prochains mois. "Ça nous permettrait de mieux nous préparer, de garantir plus de sécurité autour des chars et pourquoi pas de proposer de nouvelles animations. Mais en même temps, ça demandera plus de coordination".

