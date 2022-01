Vos idées sorties ce week-end à Rouen

- L'Historial avec un guide

En plus du parcours multimédia, découvrez les mystères de l'Historial Jeanne d'Arc avec un guide-conférencier : une mine d'informations sur l'archevêché et sur l'histoire de la Pucelle d'Orléans.

Pratique. Tous les dimanches. Historial à Rouen. Tarifs 10,5 à 13,5€. www.historial-jeannedarc.fr

- 15 peintres professionnels au salon

La mairie de Belbeuf a sélectionné 15 peintres professionnels et de nombreuses œuvres d'amateurs pour ce salon de peinture dont l'invité d'honneur est Bernard le Hénaff, connu pour ses portraits de musiciens.

Pratique. Du 11 au 13 mars, 10-12h30 et 14-18h. Salle des fêtes de Belbeuf. Gratuit. 02 35 80 26 12

- Big Band de Philippe Crestée

Le Big Band EMIJ, composé de 23 musiciens et dirigé par Philippe Crestée, fête cette année ses 21 ans. Il reprend les plus beaux standards soul pour un concert au profit de l'ONG Hôpital Assistance Internationale.

Pratique. Le 11 mars à 20h30. Salle Dormoy à Grand-Quevilly. Tarif 7€. www.hopital-assistance.com

- Luciline décryptée

Dans le cadre du mois de l'architecture, Christian Devillers, architecte et urbaniste, nous révèle sa façon de penser l'architecture dans un parcours commenté des dessous de l'écoquartier rouennais Luciline.

Pratique. Samedi 12 mars à 14h. Rdv rue Dormoy/mail Andrée Putman. Gratuit. Résa au 02 35 71 85 45

- Madrigaux de Monteverdi

La Chambre Concertante, ensemble choral né en 2011 et spécialisé dans la musique baroque et renaissance, interprète le 6e livre des madrigaux de Monteverdi : une œuvre intense et particulièrement touchante.

Pratique. Samedi 12 mars à 20h. Théâtre du P'tit Ouest. Tarifs 5 à 10€. Tél. 06 73 34 45 65

- Frédéric Hego à la Calende

Le peintre rouennais Frédéric Hego, à l'aide de peintures et collages sur toile, papier ou plaque de verre, crée des compositions fortement narratives dans des atmosphères contrastées : un univers singulier.

Pratique. Jusqu'au 12 mars. Espace de la Calende à Rouen. Entrée libre. Tél. 09 81 97 38 77

- Lawrence d'Arabie remasterisé

Dans le cadre de ses séances de cinéma de quartier, l'Omnia diffuse ce mardi une version remastérisée du chef-d’œuvre de David Lean sorti en 1963 dans lequel on retrouve Peter O'Toole et Omar Sharif.

Pratique. Mardi 15 mars à 19h30. L'Omnia à Rouen. Tarifs 4 à 5,5€. Tél. 02 35 07 82 70

- Andromaque dépoussiérée

Le collectif La Palmera offre une version inédite de la tragédie en alexandrins de Jean Racine. Seuls deux comédiens y interprètent une incroyable galerie de personnages : une version décalée et un véritable défi.

Pratique. Mercredi 16 mars à 19h. Le Sillon à Petit-Couronne. Tarifs 6 à 12€. Tél. 02 35 69 12 13