Les joueurs sur PC, Xbox 360 et de PS3 pourront se procurer le jeu Alice : retour au pays de la folie à partir du vendredi 16 juin. Proposé par Electronic Arts, l'opus détournera l'oeuvre de Lewis Carroll et transformera l'héroïne britannique en une psychopathe assoiffée de vengeance. Après dix ans d'enfermement psychiatrique, Alice devra retournera dans un pays qui n'a de merveilleux que le nom. Cet univers imaginaire où la jeune fille s'est réfugiée après la mort de sa famille dans un incendie renferme des secrets liés à ce drame.

Comme pour les précédents DLC consacrés à Call of Duty : Black Ops, le prochain pack a récemment été dévoilé avant son annonce officielle, par le biais d'un poster promotionnel. On apprend donc que ce nouveau contenu téléchargeable encore une fois consacré au mode multijoueur se nommera Annihilation, et offrira cinq nouvelles maps aux joueurs. Elles répondront donc aux doux noms de Hangar 18, Drive-In, Silo et Hazard, et une autre, encore inconnue, se consacrera au désormais célèbre mode Zombie.



Près de treize ans après sa sortie sur Nintendo 64, The Legend of Zelda : Ocarina of Time prend du relief avec un remake attendu sur 3DS vendredi 17 juin en Europe. Link sera encore une fois chargé de libérer la princesse Zelda des forces du mal, mais aussi de donner un coup d'accélérateur aux ventes poussives de la nouvelle portable du constructeur japonais.