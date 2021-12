Voyagistes : le nouveau concept Tui Store inauguré à Rouen

La marque Tui ouvre un nouveau chapitre de son histoire à Rouen. Tui réunit ses deux agences historiques, Nouvelles Frontières et Marmara, et s'implante sur le site de la seconde, rue des Carmes. L'idée : repenser l'accueil des clients avec un fort accent mis sur le digital.

« Il fallait rénover les agences de voyage, c'était un peu poussiéreux », convient Pierre-Olivier Grolleau, directeur du réseau d'agences Tui en France.

La révolution est d'abord esthétique. Et cela commence par la vitrine : « Ce qu'on appelle la zone d'attention », avance Isabelle Bazin, la responsable de l'agence. Ici, plus de pannonceaux avec la destination et le prix, mais des vitrines lumineuses qui doivent inciter le voyageur à entrer.

Une expertise pour le client

A l'intérieur, au-delà de la zone dite Welcome, les responsables insistent sur l'accueil du client. C'est le second volet du projet Tui : « Dès que quelqu'un entre, un conseiller voyage se lève et le prend en charge », expose Pierre-Olivier Grolleau. Vient ensuite le passage devant un grand écran tactile où le voyageur peut découvrir les offres de Tui et contempler des vidéos pour se projeter dans leur futur voyage. Des voyages sur lesquels les agents doivent tout connaître : « Nous devons leur apporter une expertise, notre équipe est formée pour bien connaître les destinations proposées. » L'agence dispose également d'un étage où peuvent être accueillis les clients qui veulent élaborer un voyage sur mesure.

40 000 voyageurs normands depuis Deauville

Si la marque Tui est internationale (née en Allemagne et arrivée en France en 2012), elle porte également l'empreinte de la Normandie : « 40 000 de nos voyageurs partent chaque année de l'aéroport de Deauville à partir duquel nous proposons 11 destinations, de la Sicile à la Croatie en passant par les Baléares et les Canaries. »

Si l'implantation de Tui à Rouen est trop récente pour en juger les effets, la direction du groupe s'appuie sur les résultats à Strasbourg, où le Tui Store a été inauguré en septembre 2015 : « Les ventes ont augmenté de 10% », conclut Pierre-Olivier Grolleau.