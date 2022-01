54% des hommes regrettent de l'avoir fait dans leur vie

Selon une étude parue sur un site spécialité en séduction, 54% des hommes regrettent de dire je t'aime trop tôt à leur partenaire. Sachez que dire « Je t’aime » trop tôt, c’est l’assurance de se manger un premier gros vent dans les dents … Et ça fait pas plaisir.

Pourquoi c'est mal d'avoir le « Je t’aime » facile :

Car vous perdez votre crédibilité

Admettons que vous avez réussi à séduire la magnifique Justine, tout se passe bien depuis une semaine, elle est heureuse de sortir avec un homme très séduisant et BIM : vous osez lui dire « Je t’aime ! », comme ça : Direct, à froid... Crédibilité 0. Gardez le mystère est ce qui va permettre de donner ENVIE à votre copine d'en savoir plus et d'aller plus loin.

Vous entrez en position de faiblesse

On sait que les personnes qui montrent le moins leurs sentiments dans un couple sont celles qui tiennent les rênes de la relation, et sont les seules à pouvoir décider si elles mettent un point final ou non à l'aventure.

Mais quand vous êtes précoce dans le premier « Je t’aime » vous êtes en position de demande, en train d’attendre que votre copine réponde la pareille. Vous êtes dévoilé, elle possède ainsi le pouvoir de briser tous vos espoirs en mille. Prudence donc.

Prenez un « Je t’aime » comme un bonbon qu'on offre à un enfant : Un seul, une fois de temps en temps ;)