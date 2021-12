Manche : une collecte pour sauver la ferme de Stéphane

Stéphane Leparquier a repris l'exploitation familiale de ses parents il y a près de 25 ans, à Hiesville, près de Sainte-Marie-du-Mont. Il possède 70 vaches laitières. Passionné par son métier, cet agriculteur se trouve aujourd'hui en grande difficulté. Au lieu de se résoudre à mettre la clé sous la porte, il tente une opération de "dernière chance" : une collecte sur internet.

La vente de son lait ne lui apporte plus aucun revenu. "Cette année, j'ai même été obligé de réinjecter de l'argent dans l'exploitation" précise l'agriculteur. A la crise de ces dernières années s'est ajoutée un handicap. Déjà opéré à la fin des années 90 pour une sévère hernie discale, Stéphane a subi une nouvelle intervention après un accident de travail en 2009. Aujourd'hui il ne peut plus rester debout très longtemps et a dû embaucher un salarié pour le seconder.

52.000 euros à rembourser

Pour faire face aux charges salariales, mais aussi les frais vétérinaires, l'achat des aliments pour les vaches, les engrais, etc, le couple a contracté un prêt "court terme", qu'il doit rembourser très rapidement. "Aujourd'hui la banque nous réclame 52.000 euros. Seul mon salaire d'employée à mi-temps et l'allocation d'invalidité nous font vivre" explique Christelle, épouse de Stéphane :

Christelle Impossible de lire le son.

Alors le couple s'est résolu à lancer une collecte sur internet. "C'est une décision compliquée, car je ne suis certainement pas le seul dans ce cas... Et c'est un peu un aveu d'échec" concède Stéphane. "A Hiesville, il ne reste plus que deux exploitations. Dans les années cinquante il y en avait onze, et tout le monde vivait de sa ferme" :

Stéphane Impossible de lire le son.

Pratique. Pour aider Stéphane et Christelle Leparquier, rendez-vous sur le site Tilt. Les dons par chèque sont aussi les bienvenus à Stéphane Leparquier, EARL du Puchet, 2 Route du Limarais, 50480 Hiesville. Plus d'infos sur la page "Sauvons l'exploitation de Stéphane"