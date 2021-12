Caen disposera bientôt d'un hôtel des associations

Le monde des associations caennaises poursuit sa mue. Après avoir lancé "Place aux assos en septembre" et permis aux cinq des douze secteurs de Caen qui ne profitaient pas de "Mon quartier animé", dont Sainte-Thérèse qui lancera sa première édition les 18, 19 et 20 mars prochains, la municipalité a présenté en cette fin d'hiver la construction à venir d'un hôtel des associations. Réparti sur 1 800 m2, dont 500 m2 de bureaux à partager, il comprendra cinq salles dont les deux plus grandes pourront accueillir jusqu'à 200 personnes chacune. Le bâtiment sera construit sur 3 800 m2 de l'ancien site du collège Guillaume de Normandie. Soixante places de parking pour des voitures et trente pour des vélos sont également prévues.

Plus d'équité

"Cette construction va répondre à un besoin, notamment en thermes de capacité d'accueil, mais aussi pour ceux qui ne pouvaient plus payer les factures de chauffage dû au fait qu'elles se trouvent dans des salles très énergivores un peu partout dans la ville", justifie Sophie Simonnet, maire-adjointe à la vie associative. Des entrées spécifiques à chaque salle seront créées et des badges seront confiés aux responsables, afin de pouvoir y accéder à n'importe quelle heure, sur les créneaux horaires définis au préalable.

Depuis janvier dernier, un Conseil de la vie associative, composé des représentants de 20 associations, existe. Il lui reviendra notamment de choisir un nom pour le futur hôtel des associations qui ouvrira à l'été 2018.