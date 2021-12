Londres (AFP). George Martin, surnommé le cinquième Beatles, est mort à 90 ans

"Que Dieu bénisse George Martin, la paix et l'amour pour Judy (son épouse, ndlr) et sa famille (...) George va nous manquer", a écrit Ringo Starr, 75 ans, sur son compte Twitter. C'est en juin 1962 que le manager des Beatles Brian Epstein, qui les a découverts quelques mois plus tôt, leur décroche un contrat avec Emi-Parlophone, la maison de disque dont le patron n'est autre que George Martin. Dès lors ce dernier va produire la quasi-totalité de leurs disques après avoir remplacé Pete Best par Ringo Starr dans le groupe. Aussitôt après l'annonce de la mort de celui qui est largement considéré comme l'artisan de la grande aventure musicale des Beatles, les messages d'hommage ont afflué. "Repose en paix George Martin. Je suis tellement ravagé que je n'ai pas de mots", a écrit Sean Lennon, le fils de John Lennon, sous une photo de George Martin postée sur Instagram. "Je pense à Judy et Giles. Mon amour pour toujours", ajoute-t-il. "Les légendes rentrent décidément chez elles!", a tweeté le chanteur Lenny Kravitz, parlant d'un "producteur visionnaire". George Martin est né en 1926 dans le nord de Londres. Ce fils de charpentier a étudié à la prestigieuse école de musique Guildhall avant de commencer à jouer du hautbois dans les bars et clubs. Il décroche son premier emploi à la BBC avant de rejoindre Parlophone, dont il devient le patron en 1955 à l'âge de 29 ans. Dès sa première rencontre avec les Beatles, il dit avoir senti leur énorme potentiel. "J'ai aimé leur côté unique et j'étais convaincu que nous avions affaire à un groupe à tubes", a-t-il déclaré dans une interview au magazine Melody Maker.

