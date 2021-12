Washington (AFP). Primaires américaines: Donald Trump roi de la soirée, malgré les attaques

Il a remporté facilement le Mississippi, Etat conservateur du Sud, contre le sénateur du Texas Ted Cruz, ainsi que le Michigan, Etat industriel de la région des Grands Lacs, où il était suivi du gouverneur de l'Ohio John Kasich, selon des résultats partiels. Le sénateur de Floride Marco Rubio arrivait à chaque fois en quatrième place. Chez les démocrates, Hillary Clinton a facilement battu le sénateur du Vermont Bernie Sanders dans le Mississippi, où les démocrates noirs ont quasi-unanimement soutenu l'ex-Première dame. La course démocrate était en revanche serrée dans le Michigan. "Tant de choses horribles ont été dites sur moi la semaine passée", a déclaré un Donald Trump fanfaron depuis le golf Trump de Jupiter, en Floride, lors d'une conférence de presse. "Cela montre à quel point le public est intelligent, car il sait que tout n'est que mensonges". "Les démocrates viennent à nous, les indépendants viennent à nous", a-t-il affirmé. "Les gens nous rejoignent alors qu'ils n'avaient jamais voté républicain". Les victoires de mardi dans le Mississippi et le Michigan devraient redonner une impulsion à sa candidature, alors que de nombreuses personnalités républicaines ont désavoué le candidat et que des organisations conservatrices financent d'importantes campagnes de publicités télévisées pour ternir sa réputation d'homme d'affaires. Il a d'ailleurs fait la réclame pour certains des produits portant sa marque, évoquant ses vignobles et sa marque de steaks pendant sa conférence de presse, offrant même des bouteilles aux journalistes. Au total, il a remporté 14 scrutins sur 22 tenus depuis le 1er février. Mais deux scrutins républicains, dans l'Idaho et à Hawaï, avaient également lieu mardi. Il avait accumulé avant mardi 384 délégués, contre 300 pour Ted Cruz. Il leur en faudra 1.237 pour décrocher l'investiture à la convention de Cleveland en juillet. Le regard de Donald Trump est désormais fixé sur la Floride, qui votera mardi prochain avec d'autres grands Etats, et où une victoire lui donnerait une avance conséquente, peut-être inéluctable. - Suspense démocrate dans le Michigan - Hillary Clinton a quant à elle achevé avec le Mississippi de rafler l'ensemble des Etats du Sud historique, où les Noirs représentent plus de la moitié des votants démocrates. Elle avait aussi gagné la semaine dernière en Louisiane, Arkansas, Alabama, Géorgie... Mardi, les Noirs pesaient 69% des votants démocrates dans le Mississippi, et parmi eux, la candidate a reçu 89% des voix, selon les sondages de sortie d'urnes. Un chiffre de popularité exceptionnel qui semble confirmer la marginalisation de Bernie Sanders chez les minorités. A ce jour, l'ex-secrétaire d'Etat a remporté 13 consultations sur 21. Elle disposait avant mardi d'un trésor de 1.130 délégués contre 499 pour Bernie Sanders, grâce à l'appui de centaines de "super délégués", des élus et responsables du parti qui auront le droit de vote à la convention de Philadelphie en juillet. Il faudra 2.382 délégués pour l'emporter. Le gros lot de mardi restait en tout cas le Michigan. Autour de Detroit, l'Etat concentre l'industrie automobile américaine, et Hillary Clinton a accusé Bernie Sanders d'avoir voté contre le plan de sauvetage du secteur en 2008-2009. En réalité, Bernie Sanders a voté pour le dispositif d'aide mais, dans un vote ultérieur, a cherché à bloquer les crédits devant servir à renflouer le système bancaire et en partie les constructeurs automobiles. Le sénateur du Vermont a, lui, insisté sur le soutien passé d'Hillary Clinton en faveur d'accords de libre-échange qui ont, selon lui, coûté des millions d'emplois. Mais en meeting, Hillary Clinton vise déjà l'étape d'après: "plus tôt je serai votre candidate, plus je pourrai porter mon attention sur les républicains", a-t-elle lancé lundi.

