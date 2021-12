L'Aigle veut la fibre optique

Une pétition vient d'être lancée sur le web, pour obtenir le haut débit numérique, autrement dit : la fibre optique.

Jean Sellier, le président de la Communauté de communes des Pays de L'Aigle et de la Marche, à l'est de l'Orne, appelle le maximum d'Ornais, mais aussi de Normands, à aller la signer, alors que, début avril, une importante réunion doit se tenir sur le sujet, au niveau de la région.

L'élu dénonce l’inexorable baisse des dotations, la disparition des services publics, et la compétitivité des territoires ruraux qui est de plus en plus compliquée à défendre, malgré toutes les promesses de tous les politiques de tous bords.

Pourtant, la fibre est de plus en plus souvent exigée par les entreprises pour venir s'installer, voire pour simplement rester sur nos territoires. Jean Sellier :

