Régulièrement depuis plus de 22 ans et 94 dates, des membres de l'équipe de France de judo vont rencontrer les jeunes judokas, sur les tatamis français. Voilà 8 ou 9 ans que Bagnoles de l'Orne était candidate, alors que la ligue de Normandie compte quelques 30.000 licenciés de tous âges. David Douillet ou Teddy Riner y sont passés !

6 champions dans l'Orne

Six des membres de l'équipe de France de judo viendront à Bagnoles de l'Orne le 23 mars prochain et 500 jeunes pourront participer à ces « Mercredis de l'équipe de France ». Seront là : Cyrille Maret (3ème aux championnats d'Europe 2013, 2014 & 2015), Farid Ben Ali (vice-champion de France 2015 – champion du monde de ju-jitsu), Amélie Guihur (vice-championne d'Europe 2012, championne de france 2015), Sarah Harachi (3ème aux championnats du monde juniors 2015), Marie-Eve Gahier (championne du monde cadette 2013), et bien sûr le « local de l'étape » : l'ornais Joseph Térhec Champion de France 2014 et 2015, 3ème aux championnats d'Europe 2015.

Une journée de rencontres

Tous ces champions passeront la journée dans l'Orne : d'abord avec la visite d'un CAT et une rencontre avec des judokas handisport; puis avec une séance sur un tatami géant, installé dans l'annexe du château de Bagnoles de l'Orne : échauffement, mouvements avec 500 jeunes judokas, parmi lesquels 6 seront sélectionnés pour affronter les 6 champions de l'équipe de France!

La journée s'achèvera par des photos et dédicaces. Joseph Terhec :

L'équipe de France de Judo va rencontrer les jeunes à Bagnoles de l'Orne Impossible de lire le son.

Les jeunes licenciés qui veulent participer doivent directement s'inscrire auprès de leur club de judo.