Les femmes à l'honneur ce 8 mars dans le Calvados

La préfecture du Calvados annonce ce mardi 8 mars, de 14h à 17h, une après-midi de lecture théâtralisée et une rencontre-débat organisées par l'association La Voix des femmes à la Fonderie d'Hérouville Saint-Clair, sur le thème "l'engagement des femmes dans la vie associative".

De son côté, la première vice-présidente à la région Normandie, Sophie Gaugain, s'intéressera à l'entreprenariat au féminin. Elle doit visiter cet après-midi trois structures calvadosiennes dirigées par des femmes, Sodijantes, fabricant de jantes de tracteurs et de véhicules industriels à Falaise, Normandie Welcome, spécialisée dans l'acompagnement des acteurs économiques normands à l'international, depuis Louvigny et Nivault, entreprise de vente carrelages et faïences à Bénouville.