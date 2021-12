Rouen : il tente de poignarder ses voisins et menace les policiers avec une fourchette

Il est 21h20, ce lundi 7 mars 2016, quand le centre d'appel de Police Secours reçoit la communication d'un couple, qui réside boulevard des Belges, à Rouen. Un de leurs voisins, résident au rez-de-chaussée de l'immeuble, vient de rentrer en hurlant dans le hall. Devant la gêne sonore, le plaignant, un homme de 34 ans sort de chez lui pour demander le silence à son voisin. Après un bref échange verbal, le perturbateur rentre dans son domicile et en ressort quelques secondes plus tard armée d'un couteau. Il tente alors de poignarder son voisin venu se plaindre du bruit. Ce dernier esquive le coup et le repousse. Sa compagne sort alors de l'appartement et fait à son tour l'objet de violences. Elle reçoit alors un coup, donné avec le manche de l’ustensile, sur le crâne.

Repoussé, l'individu retourne à l'intérieur de son domicile et juste avant de fermer la porte, se saisit d'un objet en verre, sans doute un vase, qu'il jette violemment en direction du couple. Prévenus, les policiers arrivent sur place quelques minutes plus tard. Dans le hall, le sol est jonché de morceaux de verre, et le couteau y a également été abandonné par l'agresseur.

Après le couteau, la fourchette

Les éléments venant appuyer la version du couple de plaignants, les policiers sonnent alors à la porte du voisin-agresseur qui finit par leur ouvrir brusquement et armé cette fois-ci d'une fourchette qu'il brandit devant les gardiens de la paix. La réponse ne se fait pas attendre. Un coup de matraque de défense lui est porté au niveau du bras afin de la désarmer. La chose faite, les policiers entreprennent alors d'interpeller l'homme, très virulent et qui se débat. Ivre, il a du mal à s'exprimer et ses propos sont incohérents. Il est alors placé en dégrisement puis en garde à vue, dans l'attente de la décision du parquet de Rouen. Les ustensiles de cuisine ayant servi d'armes ont eux été saisis en tant que pièces à conviction. L'équipe du quart judiciaire est saisie de l'enquête.