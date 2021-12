11 édition du Printemps de la Chanson de l'Orne.

11 ans au compteur et près de 180 artistes et groupes sont déjà venus se produire aux quatre coin de l'Orne.



L'affiche est belle, joyeuse, tonique et promet bien des émotions dans une programmation très diverssifiée comme nous l'explique Claire Aubra, programatrice du festival :







Venez applaudir les artistes dans tout le département.: ARGENTAN - Quai des Arts - 20h30 - Mardi 8 marsLE MÊLE-SUR-SARTHE Salle Daniel Rouault - 20h30 - Jeudi 10 marsLA FERTÉ-MACÉ Salle Rossolini - 20h30 - Vendredi 11 marsTOUROUVRE Salle Zunino - 20h30 - Samedi 12 mars: L'AIGLE Salle de Verdun - 20h30 - Mardi 15 marsGACÉ Salle du Tahiti - 20h30 - Jeudi 17 marsL'AIGLE Salle de Verdun - 20h30 - Vendredi 18 marsMESSEI Salle de la Varenne - 20h30 - Vendredi 18 marsBAZOCHES-SUR-HOËNE Bar des Charmilles - 19h30 - Samedi 19 mars: ARGENTAN - Quai des Arts - 16h - Dimanche 20 marsFLERS Forum - 20h30 - Mardi 22 marsPASSAIS-LA-CONCEPTION Salle multiculturelle - 20h30 - Vendredi 25 marsBAGNOLES-DE-L'ORNE Centre d'animation - 21h Samedi 26 marsRetrouvez l'O.D.C. sur internet : odc-orne.com/ Et le festival sur Facebook : Festival Printemps de la chanson Orne 61 - Facebook