De véritables frérots dans The Voice

A l’adolescence, ils font partie de plusieurs groupes, aux influences variées: métal, reggae, rap. Inspirés de tous ces genres musicaux, ils décident alors d’écrire et de composer ensemble. Seulement pour eux, la musique ne reste qu’une passion qu’ils pratiquent en parallèle de leurs études.



Même classe, mêmes amis, même appartement, les 2 frères partagent tout. Après avoir vécu un temps à Londres, ils reviennent à Paris en 2013 et se lancent alors à fond dans la musique: le duo Twins Phoenix est né.



Aujourd’hui, les 2 jeunes artistes se produisent sur de nombreuses scènes en Ile-de-France mais restent pragmatiques et travaillent comme surveillants dans le même collège.



Complices dans la vie et sur scène, les Twins Phoenix se présentent à The Voice avec une reprise de « Hey Mama » et espèrent que la connexion de leurs voix fera se retourner les fauteuils.

Voici leur réaction