Les Hauts-Normands recyclent mieux leurs médicaments

Alors que le nombre de médicaments non utilisés (MNU) tend à diminuer au sein des foyers français, leur collecte en pharmacie, elle, s'améliore toujours. Portée par la réseau Cyclamed - une association fondée en 1993 par les industries et laboratoires pharmaceutiques dans une démarche de responsabilité sociétale et environnementale - cette collecte vise à récupérer les médicaments, produits pharmaceutiques périmés ou non utilisés.

Le dernier bilan, établi pour l'année 2014, fait état de 12 056 tonnes de médicaments et produits pharmaceutiques collectés en France, soit une progression de 1,7% supplémentaire par rapport à 2013. En Seine-maritime et dans l'Eure (l'ex Haute-Normandie), 395 tonnes ont été récoltées en 2014, ce qui représente 214 grammes par habitant. Des chiffres bien supérieurs à la moyenne nationale qui s’établit à environ 184g/habitant et par an. D'autant plus que, d'après une étude réalisée par BVA en 2015, 4 français sur 5 déclarent rapporter leurs médicaments en pharmacie.







Sécurité sanitaire et écologie

Si depuis le 1er janvier 2009, la redistribution humanitaire des médicaments non-utilisés n'est plus possible (suite à une décision sanitaire de l'Union Européenne), l'objectif est aujourd'hui double : la préservation de la sécurité sanitaire, et la revalorisation de ces produits. Un travail qu'effectue le réseau Cyclamed, en partenariat avec l'ensemble des pharmacies de France puisqu'il s'agit d'une obligation légale pour les officines.







Le principal aspect de la "sécurité sanitaire" consiste à éviter que les foyers conservent des médicaments périmés ou dont ils n'ont plus usage. En arrière-plan également, un objectif de sécurisation de processus d'élimination de ces déchets pharmaceutiques, afin qu'ils ne se retrouvent pas dans la nature ou entre de mauvaises mains...







Vient ensuite l'aspect revalorisation. Dans la région, Cyclamed a décidé de travailler avec plusieurs unités de traitement des déchets, notamment à Rouen, Évreux et au Havre, avec l'assurance d'une valorisation énergétique. Concrètement, les déchets sont incinérés de façon sûre et produisent de la chaleur permettant d'alimenter en chauffage des villes, etc...







Une application pour mieux gérer sa pharmacie

Outre la collecte des MNU en elle-même, Cyclamed assure autant que possible l'information du grand public sur le sujet de la sécurité sanitaire. Différents outils sont ainsi mis en place comme des spots télévisés, des campagnes d'affichage, mais aussi une nouvelle application mobile.







Lancée en octobre 2015, l'application "Mon armoire à pharmacie" permet de mieux gérer sa "réserve" de médicaments avec plusieurs grandes fonctions : savoir ce qu'il reste chez soi, obtenir la notice d'utilisation du produit, recevoir des alertes sanitaires en cas de signalements, et être averti en cas de péremption de ses médicaments.