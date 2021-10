Le Saraba, l’exotisme au coeur de la rue d’Auge

C’est en entrant dans le restaurant qu’on ressent tout son exotisme. Pas de secret : "Saraba" veut dire "ailleurs". Le décor est fourni et colle bien à l’ambiance africaine du lieu : musique et personnel fort sympathique.

Dès notre arrivée, le dépaysement vous guette dans une petite assiette d’amuse-bouches, légumes émincés et marinés dans un fond un tantinet épicé. À la carte du Saraba, des plats sénégalais, créoles, et "d’autres pays d’Afrique", comme l’indique notre serveuse. Je commande du boudin créole, mais il n’y en a plus. Alors, va pour les accras de morue, à un prix défiant toute concurrence (3 euros). C’est conforme à ce que j’imagine : plutôt bon, bien qu’il manque une touche de fraîcheur. J’aurais pu opter pour une des salades proposées entre 5 et 6 €. Ensuite, ce sera un "maffe" de bœuf, de la macreuse de viande cuite dans une pâte d’arachide, un plat à 8,50 €. Il sera d’ailleurs difficile de le terminer, tellement la quantité est au rendez-vous.

Le menu propose aussi du poisson grillé ou du colombo de mouton. Mon voisin de table a choisi un Yassa poulet, de la volaille marinée. Il ne paiera que 8,50 euros pour son menu entrée, plat et dessert.

Pratique. Le Saraba, 55 rue d’Auge. Tél. 06 24 12 08 38