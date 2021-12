Tendance Sports : Revivez l'émission spéciale Granville-OM !

FOOTBALL Coupe de France SPÉCIAL : Jérémy AYMES, Pierre LEMONNIER, Thomas COUTANT et Marius MUSINA, quatre des héros de l'US GRANVILLE, étaient présents sur le plateau de l'émission pour nous livrer leur sentiment, 72 heures après le match historique face à Marseille.

USG-OM spéciale

USG OM spécial Partie 2

FOOTBALL Régional : Retrouvez tous les résultats du National à la DHR en Normandie...

Résultats LFBN

FOOTBALL LIGUE 1 : Analyses et interviews, de Patrice GARANDE et Jordan N'KOLOLO après le match nul du SM Caen face à Monaco (2-2)

Après SM Caen Monaco

MULTISPORTS : Retrouvez les résultats de handball et basket, ainsi que de la gymnastique

Multisport résultats

CYCLISME : Le 36e TOUR de NORMANDIE prendra son envol le lundi 21 mars à Carentan. Arnaud ANQUETIL présente l'épreuve et les équipes retenues...

Tour de Normandie 2016

SQUASH : Maxence GORREGUES est allé à la rencontre d'un des meilleurs joueurs de Squah en Normandie. Il joue à Louvigny et s'appelle Guillaume DUQUESNOY...

Squash Duquesnoy

COURSE HORS STADE : Les FOULÉES de BAYEUX auront lieu dimanche prochain dans la cité éponyme. Présentation.

Foulées de Bayeux

TRAIL : Le 3e Trail du Pays de Saint-Lô a connu un succès sans précédent avec 649 participants. Thierry VALOIS a rencontré Francis GARNIER, le vainqueur.

Trail St-Lô

BONUS : Comme chaque dimanche, retrouvez votre rubrique "Mon Tour de France". Des personnalités issues ou pas, du monde du sport et aimant, ou non, le vélo, parlent de leurs souvenir de Grande Boucle. Cette semaine, émission spéciale US Granville oblige, c'est Johan GALLON le coach maritime, et les joueurs présents en plateau qui se sont prêtés au jeu.