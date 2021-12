Paris (AFP). EDF confirme la démission de son directeur financier

"Le groupe EDF annonce la démission de Thomas Piquemal et nomme, avec effet immédiat, Xavier Girre au poste de directeur exécutif Groupe en charge de la direction financière, à titre provisoire", a indiqué le groupe dans un communiqué. Thomas Piquemal a démissionné en raison d'un désaccord sur le projet controversé de construction de deux réacteurs nucléaires de type EPR à Hinkley Point en Angleterre, avait indiqué à l'AFP dimanche une source dans l'entourage du groupe. Le désaccord porte sur "la faisabilité à court terme" de ce projet de 18 milliards de livres (23,2 milliards d'euros), pour lequel l'électricien tarde à prendre une décision finale d'investissement, dernière étape avant sa concrétisation. Les syndicats d'EDF ont également manifesté leurs craintes à l'égard de l'impact de ce projet sur la situation financière du groupe et ont demandé son report. EDF, dont l'Etat détient plus de 84% du capital, a signé en octobre 2015 un accord commercial avec l'entreprise publique chinoise CGN, qui doit supporter un tiers du financement des deux réacteurs. Et mi-février, le PDG d'EDF Jean-Bernard Lévy avait indiqué que la décision finale d'investissement était "très proche". L'action EDF décrochait de 8%, à 9,97 euros, à 09H06 (08H06 GMT) lundi à la Bourse de Paris. Xavier Girre, 47 ans et diplômé de HEC et de l'ENA, a rejoint EDF l'an dernier pour occuper les fonctions de directeur financier pour la France. Il était auparavant directeur financier du groupe La Poste et président de XAnge Private Equity.

